Il principe Andrea costretto a vendere lo chalet per pagare gli avvocati: la Regina taglia i fondi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ancora problemi per il principe Andrea che, oltre ai problemi legali, deve affrontare l'abbandono da parte della Famiglia Reale. Secondo quanto riferito, infatti, anche la Regina Elisabetta avrebbe preso le distanze dalla situazione del figlio, rifiutandosi di aiutarlo a pagare le spese legali. Per questo motivo, dunque, il duca di York starebbe cercando di forzare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

