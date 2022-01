Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 7 Gennaio 2022 – Video (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Veramente nulla abbiamo fatto fino ad oggi o, se non altro, ben poco”. O Padre Pio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Veramente nulla abbiamo fatto fino ado, se non altro, ben poco”. OPio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie… - Cristin39072091 : RT @AndreaMarano11: In pensiero per Padre #PaoloDallOglio... - AndreaMarano11 : In pensiero per Padre #PaoloDallOglio... - dieffepi : RT @civcatt: 'Padre @FaresDiego @civcatt ci spiega quale sia il pensiero che #PapaFrancesco ci indica e che, di ogni evidenza, ci salverebb… - giovagiorgi : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOgl… -