Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 10 al 14 gennaio | Umberto vuota il sacco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le trame delle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio, si concentrano su Teresio Colombo e Gloria Moreau. Il rappresentante della ditta Palmieri otterrà un documento che attesta la presunta morte di Gloria, utile per sposare Veronica Zanatta. Flora rientrerà a Milano.

