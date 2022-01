Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 14 gennaio: Irene deluderà Maria (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 6, che andrà in onda venerdì 14 gennaio 2022, l’attenzione verrà focalizzata su zia Ernesta che annuncerà a tutti la sua partenza. Ezio si ritroverà ad avere tra le mani il certificato di morte di Gloria. Umberto non accetterà che Flora vada via da villa Guarnieri, pertanto nel tentativo di farla rimanere scriverà lei una lettera, attraverso la quale le domanderà cos’è è successo a suo padre Achille Ravasi. Maria verrà a sapere che Irene sta cercando un’inquilina a sua insaputa, e non la prenderà affatto bene. Nel frattempo, Vittorio Conti rivendicherà la sua decisione sull’affare fatto con gli americani, di punto in bianco Dante Romagnoli si farà vivo. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo il nuovo episodio della soap opera. Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella puntata de Il6, che andrà in onda venerdì 142022, l’attenzione verrà focalizzata su zia Ernesta che annuncerà a tutti la sua partenza. Ezio si ritroverà ad avere tra le mani il certificato di morte di Gloria. Umberto non accetterà che Flora vada via da villa Guarnieri, pertanto nel tentativo di farla rimanere scriverà lei una lettera, attraverso la quale le domanderà cos’è è successo a suo padre Achille Ravasi.verrà a sapere chesta cercando un’inquilina a sua insaputa, e non la prenderà affatto bene. Nel frattempo, Vittorio Conti rivendicherà la sua decisione sull’affare fatto con gli americani, di punto in bianco Dante Romagnoli si farà vivo. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo il nuovo episodio della soap opera. Il ...

