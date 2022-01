Il padre di Djokovic: “Mio figlio crocifisso come Gesù”. Caro Srdjan, è quello che succede tutti i giorni a un migrante (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le casualità della vita sono davvero strane. succede, infatti, che il campione di tennis Novak Djokovic venga tenuto “prigioniero” all'interno di un albergo a Melbourne perché gli è stato negato il visto d'... Leggi su today (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le casualità della vita sono davvero strane., infatti, che il campione di tennis Novakvenga tenuto “prigioniero” all'interno di un albergo a Melbourne perché gli è stato negato il visto d'...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LIBERTÀ! ECCO LA LETTERA DEL PADRE DI DJOKOVIC???????????? - RobertoBurioni : Il padre di Djokovic 'Se non lo lasciano andare entro mezz'ora, ci raduneremo per strada' Se vi chiedete da chi il… - tancredipalmeri : Srdjan Djokovic, padre di Nole: “Lo possono incarcerare oggi e incatenare domani. La verità è che Nole è come l’ac… - GerosaLorenzo : #Djokovic nel giro di 24 ore è stato dal padre prima paragonato a Spartaco e poi a Gesù. Più che #novax sembra un i… - ThinkMil : RT @Zziagenio78: Il Padre di Djokovic:'Mio figlio è come Gesù' Gesù: -