Il nuovo album di The Weeknd “Dawn FM” è “Un’esperienza sonora” con ospiti Jim Carrey e Quincy Jones

Esce oggi il nuovo attesissimo album di The Weeknd, "Dawn FM" (XO/Republic Records). L'uscita a sorpresa, annunciata solo pochissimi giorni fa, è stata anticipata da un trailer avvincente che ha lanciato l'intero progetto, insieme alla pubblicazione dell'originale cover dell'album e della tracklist. Nel nuovo album di The Weeknd, "Dawn FM" il singolo già disco d'oro "Take May Breath" "Dawn FM", che tra gli altri contiene il singolo di successo già disco d'oro "Take My Breath", è descritto dall'artista come un' "esperienza sonora", che qui mette in mostra un cast unico di featuring di artisti della scena internazionale, come Tyler the Creator, Lil Wayne, Quincy

