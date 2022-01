Il New York Times comprerà il sito sportivo The Athletic (Di venerdì 7 gennaio 2022) Giovedì la società che possiede il New York Times ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare il sito sportivo The Athletic per 550 milioni di dollari. The Athletic è un sito di approfondimento sportivo fondato nel 2016, ha circa 600 dipendenti Leggi su ilpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Giovedì la società che possiede il Newha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare ilTheper 550 milioni di dollari. Theè undi approfondimentofondato nel 2016, ha circa 600 dipendenti

