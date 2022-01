“Il Napoli domina la Juventus”: azzurri più forti dell’emergenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Napoli in emergenza si vede andar stretto il pareggio maturato contro la Juventus all’Allianz Stadium. I partenopei senza tantissimi calciatori arrivano a Torino rimaneggiati e con sole due alternative in panchina, Elmas e Petagna (senza considerare gli inesperti ragazzi della Primavera). Napoli Juventus (Getty Images)Gazzetta – Il Napoli domina la Juventus La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha analizzato il pareggio maturato all’Allianz Stadium tra Napoli e Juventus, esaltando la prestazione degli azzurri di Luciano Spalletti. “Il punto conquistato dal Napoli ha un alto valore etico e racconta dignità, perché conquistato in condizione estreme. Rosa sfigurata da Covid, infortuni e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilin emergenza si vede andar stretto il pareggio maturato contro laall’Allianz Stadium. I partenopei senza tantissimi calciatori arrivano a Torino rimaneggiati e con sole due alternative in panchina, Elmas e Petagna (senza considerare gli inesperti ragazzi della Primavera).(Getty Images)Gazzetta – IllaLa Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha analizzato il pareggio maturato all’Allianz Stadium tra, esaltando la prestazione deglidi Luciano Spalletti. “Il punto conquistato dalha un alto valore etico e racconta dignità, perché conquistato in condizione estreme. Rosa sfigurata da Covid, infortuni e ...

Tonia_Niall : RT @mstyles_dd: 6 gennaio 2022 Torino Il Napoli decimato domina contro una Juve che si lamenta per un minuto non dato #JuventusNapoli h… - Salvato95551627 : RT @mstyles_dd: 6 gennaio 2022 Torino Il Napoli decimato domina contro una Juve che si lamenta per un minuto non dato #JuventusNapoli h… - GennaroZ1985 : @SpudFNVPN A memoria a parte il 3-2 ma era l’altro stadio, all’allianz è la prima volta che il Napoli vince e domin… - devastantv : RT @mstyles_dd: 6 gennaio 2022 Torino Il Napoli decimato domina contro una Juve che si lamenta per un minuto non dato #JuventusNapoli h… - mstyles_dd : 6 gennaio 2022 Torino Il Napoli decimato domina contro una Juve che si lamenta per un minuto non dato… -