"Il mondo che non c'è" la mostra personale di Sergio Angeli a Roma (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Sotto un cielo fiorito", dal ciclo – "Il mondo che non c'è", tecnica mista su forex 102×100Il Museo Civico Umberto Mastroianni ospita dal 15 al 30 Gennaio la ricerca artistica sulle tracce di un mondo post-umano di Sergio Angeli Roma – La ricerca artistica sulle tracce di un ipotetico mondo post-umano di Sergio Angeli continua in una mostra, non a caso ambientata in un museo. Ad ospitare le opere dell'artista sarà infatti il museo Mastroianni che raccoglie i reperti del vecchio Antiquarium Comunale ed è ora allestito nell'ex-chiesa duecentesca di Santa Lucia, un raro esempio di gotico nell'area dei Castelli. "Il mondo che non c'è" di Sergio Angeli a cura di Fabio Benincasa, ospitata ...

