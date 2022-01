Il ministro Bianchi: «Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza» (Di venerdì 7 gennaio 2022) A margine di un intervento alla Festa del Tricolore a Reggio Emilia, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha ribadito la volontà del Governo di consentire il ritorno degli alunni a scuola in presenza, il prossimo 10 gennaio. «La cultura si costruisce nelle aule scolastiche, per questo le aule scolastiche non possono chiudere, devono essere emblema di Paese che è capace di contrastare la piaga che ancora una volta ci sta colpendo. Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza. Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dalle tante voci che ci dicono che la scuola debba restare in presenza». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) A margine di un intervento alla Festa del Tricolore a Reggio Emilia, ildell’Istruzione, Patrizio, ha ribadito la volontà del Governo di consentire ildegli alunni ain, il prossimo 10 gennaio. «La cultura si costruisce nelle aule scolastiche, per questo le aule scolastiche non possono chiudere, devono essere emblema di Paese che è capace di contrastare la piaga che ancora una volta ci sta colpendo.sulin. Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dalle tante voci che ci dicono che ladebba restare in». L'articolo ilNapolista.

