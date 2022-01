”Il Milan ha chiamato”, Maldini punta il difensore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Madini punta ad un nuovo difensore dopo l’infortunio di Kjaer. I rossoneri sono alla ricerca di un centrale che possa garantire affidabilità ma anche esperienza, elementi che devono essere arricchiti da un’età anagrafica giovane. Anche se le pretese del Milan sono elevate, i candidati per vestire la maglia rossonera fortunatamente non mancano. Dopo i vari Botman, Diallo, Badè e Slazai, spunta un nome nuovo. Si tratta di Anel Ahmedhodzic’, difensore classe 99 nativo di Malmö ma con passaporto bosniaco. Il padre, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Reprezentacija.ba, ha dichiarato che molti club sono interessati al calciatore tra cui anche il Milan. Ahmedhodzic, Milan, calciomercato Di seguito le dichiarazioni del padre di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Madiniad un nuovodopo l’infortunio di Kjaer. I rossoneri sono alla ricerca di un centrale che possa garantire affidabilità ma anche esperienza, elementi che devono essere arricchiti da un’età anagrafica giovane. Anche se le pretese delsono elevate, i candidati per vestire la maglia rossonera fortunatamente non mancano. Dopo i vari Botman, Diallo, Badè e Slazai, sun nome nuovo. Si tratta di Anel Ahmedhodzic’,classe 99 nativo di Malmö ma con passaporto bosniaco. Il padre, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Reprezentacija.ba, ha dichiarato che molti club sono interessati al calciatore tra cui anche il. Ahmedhodzic,, calciomercato Di seguito le dichiarazioni del padre di ...

