Il Lupin italiano “collezionista di manoscritti inediti" catturato dall'Fbi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un 29enne italiano (Filippo Bernardini) é stato fermato all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York con l'accusa di aver raggirato decine di scrittori rubando i loro manoscritti. La notizia é rimbalzata sui due lati dell'Atlantico dopo che il Dipartimento americano di Giustizia ha reso noto che «per anni si é finto come editore allo scopo di ottenere in modo fraudolento centinaia di manoscritti inediti» e che fra le presunte vittime vi é anche un vincitore del prestioso Premio Pulitzer e autori noti come la scrittrice canadese Margaret Atwood, l'olandese Hanna Bervoets e l'attore Ethan Hawke. Secondo quanto riportato dal New York Times, Bernardini, risiede a Londra e lavora per la casa editrice Simon & Schuster ma in un ruolo di coordinatore dell'ufficio diritti. La casa editrice Simon & Schuster, una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un 29enne(Filippo Bernardini) é stato fermato all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York con l'accusa di aver raggirato decine di scrittori rubando i loro. La notizia é rimbalzata sui due lati dell'Atlantico dopo che il Dipartimento americano di Giustizia ha reso noto che «per anni si é finto come editore allo scopo di ottenere in modo fraudolento centinaia di» e che fra le presunte vittime vi é anche un vincitore del prestioso Premio Pulitzer e autori noti come la scrittrice canadese Margaret Atwood, l'olandese Hanna Bervoets e l'attore Ethan Hawke. Secondo quanto riportato dal New York Times, Bernardini, risiede a Londra e lavora per la casa editrice Simon & Schuster ma in un ruolo di coordinatore dell'ufficio diritti. La casa editrice Simon & Schuster, una ...

Advertising

FlyingShibaArt : @Paranoid_girl_ ahhhh ma guarda se hai prime video puoi guardare tutto lupin in italiano ma se no gratis c'è in ing… -