Il Governo resiste alle paure della scuola, Bianchi: "Nessun ripensamento, ritorno in presenza" (Di venerdì 7 gennaio 2022) I presidi domandano il rinvio del rientro a scuola per far fronte all’aumento dei contagi, ma dall’Esecutivo niente passi indietro, come afferma il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza”. Le parole del ministro sono arrivate oggi, a margine delle celebrazioni dell’anniversario della nascita della bandiera Tricolore a Reggio Emilia: così Bianchi è stato categorico sull’appello firmato da oltre 1.500 presidi per chiedere di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro tra i banchi di lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni. “Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dalle tante voci che ci dicono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) I presidi domandano il rinvio del rientro aper far fronte all’aumento dei contagi, ma dall’Esecutivo niente passi indietro, come afferma il ministro dell’Istruzione Patrizio: “sulin”. Le parole del ministro sono arrivate oggi, a margine delle celebrazioni dell’anniversarionascitabandiera Tricolore a Reggio Emilia: cosìè stato categorico sull’appello firmato da oltre 1.500 presidi per chiedere di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro tra i banchi di lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni. “Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dtante voci che ci dicono ...

