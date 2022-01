Il governo non chiude la scuola perché le vaccinazioni sono più forti del lockdown (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non sono bastati gli appelli ripetuti dei presidi, l’allerta di autorevoli esperti e le parole delle associazioni dei medici. Il governo sulla scuola tiene il punto: “Nessun ripensamento”, dice il ministro Bianchi. Il 10 gennaio si torna in presenza, con le nuove regole che prevedono un ricorso alla dad modulato in base alle fasce d’età, e con la possibilità di derogare solo in zona arancione o rossa. “La scuola in presenza e in sicurezza resta l’indirizzo del governo”, ribadisce Speranza verso sera. Si tratta di una decisione forte, non priva di rischi, presa nonostante la contrarietà degli operatori del settore e degli enti locali, ma che segue una logica. Il ragionamento del governo è più o meno questo: chiudere la scuola, fermare qualsiasi altro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonbastati gli appelli ripetuti dei presidi, l’allerta di autorevoli esperti e le parole delle associazioni dei medici. Ilsullatiene il punto: “Nessun ripensamento”, dice il ministro Bianchi. Il 10 gennaio si torna in presenza, con le nuove regole che prevedono un ricorso alla dad modulato in base alle fasce d’età, e con la possibilità di derogare solo in zona arancione o rossa. “Lain presenza e in sicurezza resta l’indirizzo del”, ribadisce Speranza verso sera. Si tratta di una decisione forte, non priva di rischi, presa nonostante la contrarietà degli operatori del settore e degli enti locali, ma che segue una logica. Il ragionamento delè più o meno questo:re la, fermare qualsiasi altro ...

