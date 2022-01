Il Governo australiano: 'Djokovic via'. Ma il serbo fa ricorso: la decisione lunedì (Di venerdì 7 gennaio 2022) È ormai un caso diplomatico quello di Novak Djokovic bloccato in Australia, dove avrebbe dovuto partecipare agli Australian Open, dopo che il suo visto è stato annullato perché non in regola con le ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) È ormai un caso diplomatico quello di Novakbloccato in Australia, dove avrebbe dovuto partecipare agli Australian Open, dopo che il suo visto è stato annullato perché non in regola con le ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutti qui a sperare nel rovescio del governo australiano. #Djokovic - GuidoDeMartini : ??E’ rimasto sulle sue posizioni e non si è fatto sierare Ha sfidato il governo che gli impediva la partecipazione… - FBiasin : “Problema con il visto: per il momento #Djokovic non può scendere dall’aereo”. In questa vicenda #Djokovic non ci… - marinellafly12 : RT @RiccardoNoury: Djokovic si trova nello stesso hotel di Melbourne dove sono reclusi da quasi due anni molti richiedenti asilo, ai sensi… - coggino23 : Ma veramente c'è qualcuno che elogia il governo australiano per il 'pugno duro'? Tenere rinchiuse persone innocenti… -