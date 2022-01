Il giornalista duro | “La Roma non è da Champions!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan, sono piovute critiche dalle parti di Trigoria. A fronte di un’assenza di gioco e poche idee, ladi Mourinho ha dimostrato, anche a San Siro, di non essere ancora una squadra solida.Borghi Mourinho Ile voce di DAZN, Stefano Borghi, ha detto la sua a Stadio Aperto sui giallorossi e sul loro momento attuale: “Il colpo Mourinho è stato fatto per ribaltare lo stato emotivo della piazza e riaccendere l’entusiasmo. A lui però è stata data una squadra da riformare, senza un mercato così sostanzioso. Gli 8 punti in meno dello scorso campionato sono un dato di fatto, ma una grande partita l’hanno vinta fin qui, quella di Bergamo. Molto mourinhiana, difesa e contropiede. Credo che la classifica sia sincera, ...