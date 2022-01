Il Friuli Venezia Giulia porta a casa 40 mila euro con la Lotteria Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lazio pigliatutto nell’edizione 2021 della Lotteria Italia. Nella regione, riferisce l’agenzia specializzata Agimeg, sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro, grazie all’apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di euro centrato a Roma, del terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina (RI) e del quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella Capitale. Sul podio delle regioni più fortunate anche l‘Emilia Romagna, che grazie al secondo premio da 2,5 milioni centrato a Formigine, in provincia di Modena, raggiunge quota 2,62 milioni di euro vinti. Terza piazza per la Sicilia, con premi complessivi per 1,18 milioni di euro, anche in questo caso cifra sostenuta dal milione di euro vinto a Trapani. Subito fuori dal podio si piazza ... Leggi su udine20 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lazio pigliatutto nell’edizione 2021 della. Nella regione, riferisce l’agenzia specializzata Agimeg, sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di, grazie all’apporto decisivo del primo premio da 5 milioni dicentrato a Roma, del terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina (RI) e del quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella Capitale. Sul podio delle regioni più fortunate anche l‘Emilia Romagna, che grazie al secondo premio da 2,5 milioni centrato a Formigine, in provincia di Modena, raggiunge quota 2,62 milioni divinti. Terza piazza per la Sicilia, con premi complessivi per 1,18 milioni di, anche in questo caso cifra sostenuta dal milione divinto a Trapani. Subito fuori dal podio si piazza ...

