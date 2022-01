Il dramma della povertà educativa, le sue conseguenze e come superarla (Di venerdì 7 gennaio 2022) A pochi giorni dalla fine del 2021, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato un bando per combattere la povertà educativa nelle regioni meridionali d’Italia, usufruendo dei 40 milioni messi a disposizione dal Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo prefissato è quello di aumentare le azioni e le iniziative volte a combattere la povertà educativa, raggiungendo almeno 20.000 minori in situazioni di rischio o di disagio entro il mese di giugno del 2023 e altri 44.000 entro il giugno del 2026. Per farlo, si riserveranno 30 milioni di euro per progetti inediti proposti dal Terzo Settore e 10 milioni di euro per consentire il finanziamento di progetti che, quando erano stati presentati negli anni precedenti, non avevano ottenuto fondi a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Gli ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 7 gennaio 2022) A pochi giorni dalla fine del 2021, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato un bando per combattere lanelle regioni meridionali d’Italia, usufruendo dei 40 milioni messi a disposizione dal Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo prefissato è quello di aumentare le azioni e le iniziative volte a combattere la, raggiungendo almeno 20.000 minori in situazioni di rischio o di disagio entro il mese di giugno del 2023 e altri 44.000 entro il giugno del 2026. Per farlo, si riserveranno 30 milioni di euro per progetti inediti proposti dal Terzo Settore e 10 milioni di euro per consentire il finanziamento di progetti che, quando erano stati presentati negli anni precedenti, non avevano ottenuto fondi a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Gli ...

Advertising

MatteoRichetti : Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Salvini e la trappola della parentesi Uscire o no dall’esecutivo? E resistere o no alla tentazione di tornare più di l… - dolores20943592 : RT @michele_geraci: Da oggi continuo, come sempre, ma con +veemenza a dire quel che penso e quel che ritengo giusto per l'#Italia 1 #Euro… - claudiocerasa : Salvini e la trappola delle parentesi Uscire o no dall’esecutivo? E resistere o no alla tentazione di tornare più… - LobbaLuisa : RT @melomelo1961: #inonda aooo quel fancazzzista di giletto* Si è ' accorto adesso che siamo in una pandemia????Quando Conte era al Gov. Face… -