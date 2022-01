Il docufilm “Storia di un impiegato” vola a Parigi per il festival del cinema italiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Parigi – “DE ROME À PARIS”, uno degli eventi imperdibili del cinema italiano in Francia. Ogni anno un numero sempre maggiore di spettatori viene a scoprire una selezione di una decina di film italiani ancora inediti in Francia. I film sono presentati in presenza dei registi e degli attori venuti ad incontrare il pubblico. Anche quest’anno il festival si terrà al Cinéma L’Arlequin, nel 6 ° arrondissement di Parigi. DE ROME À PARIS è organizzato con il sostegno di DGCA Mic e Cinecittà, in collaborazione con ICE e Ambasciata d’Italia e con il supporto organizzativo di Anica Servizi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022)– “DE ROME À PARIS”, uno degli eventi imperdibili delin Francia. Ogni anno un numero sempre maggiore di spettatori viene a scoprire una selezione di una decina di film italiani ancora inediti in Francia. I film sono presentati in presenza dei registi e degli attori venuti ad incontrare il pubblico. Anche quest’anno ilsi terrà al Cinéma L’Arlequin, nel 6 ° arrondissement di. DE ROME À PARIS è organizzato con il sostegno di DGCA Mic e Cinecittà, in collaborazione con ICE e Ambasciata d’Italia e con il supporto organizzativo di Anica Servizi. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Il docufilm “Storia di un impiegato” vola a Parigi per il festival del cinema italiano - xneedhug : 'The social dilemma' Docufilm che alterna informazioni date da persone che lavoravano per i social media alla stori… - 8081Mango : Sembra vedere quei docufilm di storia.... - musicanotizie : Cristiano De André, il docufilm “Storia di un impiegato” sbarca sulle piattaforme on demand - Lopinionista : Cristiano De André, il docufilm “Storia di un impiegato” sbarca sulle piattaforme on demand -