Il covid ferma le riprese delle maggiori serie americane: ecco quali (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’aumento dei contagi da covid – 19 sta colpendo tutto il mondo e in America influenza anche la stagione televisiva. I set statunitensi stanno subendo disagi e rallentamenti a causa dei tassi di positività nei set. Il rischio è che anche quest’anno la stagione possa subire tagli o chiusure definitive a causa della pandemia. A Los Angeles i contagi sono in aumento vertiginoso, hanno superato le 10.000 persone. Un bilancio drammatico tra le serie americane Il rientro dalla pausa natalizia è stato sotto il segno del covid per le troupe coinvolte nelle serie ABC Signature, Wolf Entertainment, Universal Television, CBS Television Studios e NBCUniversal. Chicago Fire, giunto alla decima stagione, è stato sospeso, per i casi di positività che ci sono stati tra i membri del cast e addetti ai lavori. Mentre ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’aumento dei contagi da– 19 sta colpendo tutto il mondo e in America influenza anche la stagione televisiva. I set statunitensi stanno subendo disagi e rallentamenti a causa dei tassi di positività nei set. Il rischio è che anche quest’anno la stagione possa subire tagli o chiusure definitive a causa della pandemia. A Los Angeles i contagi sono in aumento vertiginoso, hanno superato le 10.000 persone. Un bilancio drammatico tra leIl rientro dalla pausa natalizia è stato sotto il segno delper le troupe coinvolte nelleABC Signature, Wolf Entertainment, Universal Television, CBS Television Studios e NBCUniversal. Chicago Fire, giunto alla decima stagione, è stato sospeso, per i casi di positività che ci sono stati tra i membri del cast e addetti ai lavori. Mentre ...

