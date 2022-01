Il Covid e la scienza che s’inchina (un po’ troppo) alla politica (Di venerdì 7 gennaio 2022) La scienza si inchina alla politica. Le decisioni del governo Draghi prese mercoledì scorso in Consiglio dei ministri sono a mio parere condivisibili; tecnicamente sono decisioni che avrebbero dovuto e potuto essere prese qualche tempo fa e male non avrebbero fatto al sistema sanitario se adottate tempo addietro. Infatti se queste indicazioni fossero state date qualche settimana fa, probabilmente avrebbero aiutato a non aumentare i ricoveri e le terapie intensive come invece avviene oggi, avvicinando le percentuali di occupazione dei letti ai livelli di guardia, preludio per il cambio di colore delle regioni. Personalmente il limite dei 50 anni lo avrei esteso anche ai 40, come premessa per l’adozione dell’obbligo generale. Altro punto di relativa criticità nelle decisioni di mercoledì è il rinvio a febbraio di un obbligo che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lasi inchina. Le decisioni del governo Draghi prese mercoledì scorso in Consiglio dei ministri sono a mio parere condivisibili; tecnicamente sono decisioni che avrebbero dovuto e potuto essere prese qualche tempo fa e male non avrebbero fatto al sistema sanitario se adottate tempo addietro. Infatti se queste indicazioni fossero state date qualche settimana fa, probabilmente avrebbero aiutato a non aumentare i ricoveri e le terapie intensive come invece avviene oggi, avvicinando le percentuali di occupazione dei letti ai livelli di guardia, preludio per il cambio di colore delle regioni. Personalmente il limite dei 50 anni lo avrei esteso anche ai 40, come premessa per l’adozione dell’obbligo generale. Altro punto di relativa criticità nelle decisioni di mercoledì è il rinvio a febbraio di un obbligo che ...

Il Covid e la scienza che s'inchina (un po' troppo) alla politica

