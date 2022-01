«Il Covid ci ha insegnato che senza la scienza non si va da nessuna parte, è necessario investire nella ricerca» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Omicron Può essere l’ultimo stadio? Molto probabilmente no. È probabile che emergano più varianti con la capacità di Omicron di eludere l’immunità e diffondersi con successo. La pensa così il professor Massimo Zollo, docente di Genetica dell’Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task Force Covid-19 CEINGE, a Napoli. «Tra l’altro Omicron non credo si è evoluta per causare malattie gravi, né è stata sottoposta a pressioni selettive negative dal vaccino, visto che alla sua comparsa in Sud Africa la campagna vaccinale era sotto la soglia del 5%. Potrebbe essere più mite di Alpha e Delta. Non sappiamo se è meno cattiva delle altre varianti, siamo in attesa di vedere i dati dei ricoverati in sub-intensiva e intensiva». Omicron – ed il suo genoma – è molto diverso da Sars-Cov-2 Delta. «Sono trascorse solo 6 settimane dall’identificazione di Omicron in Sud ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Omicron Può essere l’ultimo stadio? Molto probabilmente no. È probabile che emergano più varianti con la capacità di Omicron di eludere l’immunità e diffondersi con successo. La pensa così il professor Massimo Zollo, docente di Genetica dell’Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task Force-19 CEINGE, a Napoli. «Tra l’altro Omicron non credo si è evoluta per causare malattie gravi, né è stata sottoposta a pressioni selettive negative dal vaccino, visto che alla sua comparsa in Sud Africa la campagna vaccinale era sotto la soglia del 5%. Potrebbe essere più mite di Alpha e Delta. Non sappiamo se è meno cattiva delle altre varianti, siamo in attesa di vedere i dati dei ricoverati in sub-intensiva e intensiva». Omicron – ed il suo genoma – è molto diverso da Sars-Cov-2 Delta. «Sono trascorse solo 6 settimane dall’identificazione di Omicron in Sud ...

