Il Covid blocca Davì, Ocean to Ocean RIB Adventure ferma a Gran Canaria (Di venerdì 7 gennaio 2022) Piccola disavventura per il capitano Sergio Davì, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il coraggioso gommonauta palermitano, impegnato nella sua avvincente impresa da Palermo a Los Angeles – Ocean to Ocean RIB Adventure – iniziata lo scorso 15 dicembre, è costretto a prolungare la sua sosta nell'isola di Gran Canaria, dopo essere risultato positivo al Covid nelle ultime 48 ore. Fortunatamente si first appeared on il Mattino di Sicilia.

