Il Corriere della Sera contro Katia Ricciarelli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Katia Ricciarelli sta facendo parlare di sé senza tregua in questi giorni. La protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha attirato su di sé critiche da tantissime parti. Ora arriva anche il Corriere della Sera a criticare i suoi comportamenti. Il commento del Corriere della Sera su Katia Ricciarelli In un articolo a cura del giornalista Renato Franco i suoi comportamenti sono ritenuti “inaccettabili per una tv generalista”. Nel pezzo vengono descritti con dovizia di particolari i suoi “sfondoni” e viene stigmatizzato il suo esempio: “A una certa età (75 gli anni di Katia Ricciarelli) poi dovrebbe vincere il pudore, la saggezza; c’è un tempo per l’esibizione e poi quello in cui fai ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022)sta facendo parlare di sé senza tregua in questi giorni. La protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha attirato su di sé critiche da tantissime parti. Ora arriva anche ila criticare i suoi comportamenti. Il commento delsuIn un articolo a cura del giornalista Renato Franco i suoi comportamenti sono ritenuti “inaccettabili per una tv generalista”. Nel pezzo vengono descritti con dovizia di particolari i suoi “sfondoni” e viene stigmatizzato il suo esempio: “A una certa età (75 gli anni di) poi dovrebbe vincere il pudore, la saggezza; c’è un tempo per l’esibizione e poi quello in cui fai ...

Advertising

matteorenzi : Per eleggere un Presidente della Repubblica serve intelligenza politica, non slogan. Ne ho parlato oggi in una inte… - Corriere : Il boss della Mafia arrestato in Spagna grazie a una foto su Google Street View (e a Facebook) - RobertoBurioni : Stiamo raccogliendo i frutti terribili della disinformazione. Qualcuno pagherà, oltre ai poveretti che sono morti? - Riccardo_criait : RT @frank9you: @Corriere 1999 l'Italia,governo D'Alema,partecipa al bombardamento della Serbia,Belgrado compresa,assieme ad altri paesi eur… - tuttopuntotv : Il Corriere della Sera contro Katia Ricciarelli #GFVip6 #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere della Allegri: "Napoli in emergenza? Aveva tutti titolari...' Massimiliano Allegri analizza l'1 - 1 in casa della Juve con il Napoli e non disprezza il pari. Non parla insomma di occasione sprecata considerate le tante assenze in casa partenopea. Il tecnico livornese, anzi, pare quasi voler ironizzare sui '...

Alla conquista di una nuova normalità, ma con un cambio di prospettiva D'altro canto, noi cosiddetti "occidentali" delle generazioni nate dopo la fine della Seconda guerra mondiale, apparteniamo al pezzetto di umanità più sicura, protetta, meglio curata e meno esposta ...

Lotteria Italia, estrazione e biglietti in diretta Corriere della Sera I presidi che rivogliono la Dad e l’attacco di Biden a Trump « Tanto la prenderemo tutti ». Questo il ritornello che ha sostituito jingle bells nel Natale 2021. Lo abbiamo sentito ripetere dai parenti nelle riunioni di famiglia a cui in molti non abbiamo saputo ...

Ho brevettato la leadership della cura: alle aziende conviene più l’ascolto dell’autoritarismo La pandemia ha lasciato una consapevolezza: le persone, come il mondo, sono vulnerabili. Ripartiamo dalla vulnerabilità per ripensare la società, le organizzazioni, il lavoro. Chi ricopre posizioni di ...

Massimiliano Allegri analizza l'1 - 1 in casaJuve con il Napoli e non disprezza il pari. Non parla insomma di occasione sprecata considerate le tante assenze in casa partenopea. Il tecnico livornese, anzi, pare quasi voler ironizzare sui '...D'altro canto, noi cosiddetti "occidentali" delle generazioni nate dopo la fineSeconda guerra mondiale, apparteniamo al pezzetto di umanità più sicura, protetta, meglio curata e meno esposta ...« Tanto la prenderemo tutti ». Questo il ritornello che ha sostituito jingle bells nel Natale 2021. Lo abbiamo sentito ripetere dai parenti nelle riunioni di famiglia a cui in molti non abbiamo saputo ...La pandemia ha lasciato una consapevolezza: le persone, come il mondo, sono vulnerabili. Ripartiamo dalla vulnerabilità per ripensare la società, le organizzazioni, il lavoro. Chi ricopre posizioni di ...