Il calendario della stretta: le nuove regole del governo, ecco cosa cambia (Di venerdì 7 gennaio 2022) ... cosa cambia mese dopo mese 7 GENNAIO Il vaccino è obbligatorio per chi ha più di 50 anni Obbligo vaccinale per gli over 50: la norma entra in vigore appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ... Leggi su ilpiccolo.gelocal (Di venerdì 7 gennaio 2022) ...mese dopo mese 7 GENNAIO Il vaccino è obbligatorio per chi ha più di 50 anni Obbligo vaccinale per gli over 50: la norma entra in vigore appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ...

Advertising

capuanogio : La Lega conferma il calendario della 1^ giornata di ritorno: non ci saranno rinvii o deroghe. E’ l’unica posizion… - MicheleRusso_ : Non ho capito se il nuovo decreto è di fatto un decreto o una sorta di calendario dell’avvento: 8, 10, 20, 1, 15, 3… - Telemolise : La Rieco Sud comunica il nuovo calendario dello spazzamento programmato delle strade della città, per mezzo meccani… - H0M0_ACADEMICUS : Un minuto di silenzio please. Il Corriere della Sera trasforma il calendario pandemico in un gioco dell'oca. Un'i… - Agendafilosofi1 : RT @FscoMer: Le parole esistono nell’uso e nello scambio, che, nella maggior parte dei casi, tuttavia, non rivelano il puro fatto della lin… -