Il calendario della malagiustizia 2021

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si è appena concluso un altro anno costellato di flop giudiziari. Processi, caratterizzati da indagini eclatanti, arresti preventivi e gogna mediatica, crollati come castelli di carta. Torna, a grande richiesta, la rassegna del Foglio sui principali casi emersi nel corso del. Dodici assoluzioni simbolo per dodici mesi. Gennaio Mario Oliverio, ex presidenteRegione Calabria, viene assolto in rito abbreviato dalle accuse di corruzione e abuso d’ufficio avanzate dalla procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, nell’ambito dell’inchiesta “Lande Desolate”. La procura aveva chiesto per lui una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. L’inchiesta, coordinata da Gratteri, era deflagrata nel dicembre 2018 e riguardava presunte irregolarità negli appalti per la realizzazione di alcune opere pubbliche a Cosenza, Lorica e Scalea. ...