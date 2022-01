Ignazio Moser incanta sugli scii con finale a sorpresa insieme a Cecilia VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022)ammalia i fan con il primorealizzato durante la prima giornata a Madonna Di Campiglio: inondato di affetto Il giovane sportivosul suo profilo Instagram è sempre pronto ad ammaliare tutti i suoi follower. L’ex gieffino manda in tilt tantissime fan con i suoi scatti social. La modella e l’imprenditore si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2 e stannoda quattro anni. In questi anni hanno vissuto innumerevoli esperienze ed avventure in giro per l’Italia. I due oggi convivono a Milano,ai loro due cagnolini Ercolino ed Aspirina. Da ieri,si sono recati a Madonna di Campiglio in Trentino Aldo-Adige per godersi la neve e le piste da ...