Iannone | “Il gol della Juventus era da annullare e sugli altri episodi…”

(Di venerdì 7 gennaio 2022): “Il golera da, episodi di Mertens e Di Lorenzo due potenziali calci di rigore” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio, ex arbitro, per parlare dell partita– Napoli e di alcuni episodi dubbi che si sono verificati. Queste le sue parole: SUL GOL DEL PAREGGIOCONTRO IL NAPOLI “Il gol del pareggioè l’episodio più importante su cui soffermarsi. Per certificare la regolarità di una rete il VAR parte dall’inizio alla fine dell’azione. Resto basito come di fronte a questa giocata fallosa di Bernardeschi – che entra in maniera scomposta e con il braccio colpisce il pallone – l’arbitro lasci correre. Ma ...

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro. Queste le sue dichiarazioni. 'Il gol del pareggio della Juventus è l'episodio più importante su cui soffermarsi. Per certificare la regolarità di una rete il VAR parte dall'inizio alla fine dell'azione. Resto basito come di fronte a questa giocata fallosa di Bernardeschi – che entra in maniera scomposta e con il braccio colpisce il pallone – l'arbitro lasci correre.