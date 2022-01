I vipponi pensano che la puntata sarà lunedì e si preparano a proteggere Katia Ricciarelli

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è grande tensione ma ancora nessuno sa che questa sera andrà in onda una nuovadel reality. Probabilmente nelle prossime ore i concorrenti saranno informati su quello che succederà ma intanto, siad affrontare il nuovo appuntamento. E’ chiaro che il gruppo capeggiato da Manila e Soleil abbia ben capito chepotrebbe essere la prossima “vittima” dell’altro gruppo per cui si sta studiando una strategia per permettere alla cantante di essere nuovamente immune ( allucinante che dopo 4 mesi ci sia ancora questo genere di possibilità per un concorrente). La Marini, che si è schierata dalla parte della( lei che ha assistito alle litigate e sa bene tutto il veleno cheha sputato contro Lulù) ha scelto ...

Ultime Notizie dalla rete : vipponi pensano

Molti utenti, invece, che gli sponsor avrebbero abbandonato il reality, come già è successo ... Insomma, i '' ne stanno combinando di tutti i colori e le polemiche non accennano a ...Il fatto che tra i due non sia ancora scattato un bacio , però, ha iniziato a far dubitare alcunidell'interesse dell'ex tentatore nei confronti della giovane modella: "Tuttiche tu ...Il Gf Vip sempre più rovente per le frasi razzista della concorrente contro Lulù: ora parte la rivolta degli ex vipponi contro Katia Ricciarelli ...Ovviamente l’altro gruppo vede primeggiare Manila e Carmen, che si sono occupate della classica spesa. Insieme a loro anche Gianmaria, Barù e anche Miriana che non ha accettato comunque di mangiare so ...