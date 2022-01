I Soliti Ignoti | Mara Venier fa una domanda imbarazzante alla Gioli che prima resta senza parole ma poi…

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ andata in onda nella serata di ieri, giovedì 6 gennaio 2022, una puntata speciale de Iovvero il programma di grande successo di Rai 1 condotto da Amadeus. Protagonista della puntata la celebre conduttricepresente proprio come concorrente in garaquale è stato affidato il compito di indovinare le identità dei Vip. La donna però si è resa protagonista di una serie di momenti davvero molto buffi che hanno tanto divertito i telespettatori ma anche lo stesso Amadeus e i presenti nello studio. Momenti di divertimento e risate a IconNella serata di giovedì 6 gennaio 2022 è andata in onda su Rai 1 la puntata speciale della lotteria Italia dei...