I medici al Governo: "Subito soldi e personale per gestire l'emergenza" (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Servono Subito soldi e personale per uscire dall’emergenza Covid ed evitare una ‘Caporetto sanitaria’”: è l’appello che il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l’Anaao Assomed, ha rivolto al Governo chiedendo misure straordinarie urgenti per impedire che il Servizio Sanitario sia travolto dall’esplosione di contagi legata alla variante Omicron. In cinque punti, l’Anaao Assomed ha stilato un piano d’emergenza che prevede: affidare vaccini e tamponi ai 50.000 medici in formazione specialistica, permanenza volontaria dei sanitari pensionabili, aprire ai medici specialisti privi della cittadinanza italiana, riconoscere le indennità, coinvolgere maggiormente la sanità privata. Una richiesta che arriva mentre la variante Omicron ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Servonoper uscire dall’Covid ed evitare una ‘Caporetto sanitaria’”: è l’appello che il maggiore sindacato deiospedalieri, l’Anaao Assomed, ha rivolto alchiedendo misure straordinarie urgenti per impedire che il Servizio Sanitario sia travolto dall’esplosione di contagi legata alla variante Omicron. In cinque punti, l’Anaao Assomed ha stilato un piano d’che prevede: affidare vaccini e tamponi ai 50.000in formazione specialistica, permanenza volontaria dei sanitari pensionabili, aprire aispecialisti privi della cittadinanza italiana, riconoscere le indennità, coinvolgere maggiormente la sanità privata. Una richiesta che arriva mentre la variante Omicron ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, i medici di Napoli: “Situazione critica. Il governo vari misure drastiche oppure saremo costretti a decidere… - MediasetTgcom24 : Covid, l'appello dei medici al governo: servono soldi e personale #covid - HuffPostItalia : I medici al Governo: 'Subito soldi e personale per gestire l'emergenza' - simcopter : RT @rtl1025: ?? 'Servono subito #soldi e #personale per uscire dall'emergenza' ed evitare una 'Caporetto sanitaria'. L'#Anaao #Assomed, il m… - favolafrancis : RT @rtl1025: ?? 'Servono subito #soldi e #personale per uscire dall'emergenza' ed evitare una 'Caporetto sanitaria'. L'#Anaao #Assomed, il m… -