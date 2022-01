I democratici e il fallimento della pacificazione nazionale con i bipopulisti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In poche ore, tra Washington e Roma, si è consumato il plasticodi una delle più maldestre idee politiche escogitate dal mondo democratico, quellao appeasement nei confronti di chi non ne ha nessun interesse. L’idea, benintenzionata come molte di quelle che conducono all’inferno, era di convincere con le buone maniere, i buoni propositi e la legittimazione politica i populisti, gli illiberali e gli antiad abbandonare gli istinti sovversivi, i tentativi di golpe e il progetto di smobilitare la democrazia rappresentativa. La stessa cosa era stata provata nel 1939 a Monaco con i nazifascisti. L’efficacia è nota. Joe Biden ha colpevolmente atteso un anno prima di denunciare il tentato colpo di stato di Trump del sei gennaio 2021 e quello in corso in ...