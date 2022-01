I 90 lavoratori licenziati su Whatsapp il 31 dicembre con gli auguri di “Buon anno” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ha del surreale il messaggio Whatsapp che 90 lavoratori dell’Interporto di Bologna alle dipendenze della “Xbt servizi e logistica”, azienda di facciata della più conosciuta Zampieri holding, in appalto per la lavorazione della merce del colosso americano Tnt-Fedex. “Buongiorno a tutti, vi comunico che con oggi 31 dicembre 2021 termina la nostra collaborazione così come i vostri contratti. Il magazzino rimane chiuso questo a causa di tutte le vicende che conoscete bene e che hanno portato a questo risultato, errori fatti sicuramente da entrambe le parti. Nel mese di gennaio 2022 vi verrà corrisposto lo stipendio relativo al mese di dicembre e tutto il resto. Vi auguro Buon anno”. Gli auguri di trascorrere un felice 2022 cozzano e non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ha del surreale il messaggioche 90dell’Interporto di Bologna alle dipendenze della “Xbt servizi e logistica”, azienda di facciata della più conosciuta Zampieri holding, in appalto per la lavorazione della merce del colosso americano Tnt-Fedex. “giorno a tutti, vi comunico che con oggi 312021 termina la nostra collaborazione così come i vostri contratti. Il magazzino rimane chiuso questo a causa di tutte le vicende che conoscete bene e che hportato a questo risultato, errori fatti sicuramente da entrambe le parti. Nel mese di gennaio 2022 vi verrà corrisposto lo stipendio relativo al mese die tutto il resto. Vi auguro”. Glidi trascorrere un felice 2022 cozzano e non ...

Advertising

zazoomblog : Bologna 90 lavoratori licenziati via Whatsapp il 31 dicembre: “Auguri di buon anno” - #Bologna #lavoratori… - GrandeTornado1 : RT @IlPrimatoN: Un Capodanno coi fiocchi - ParliamoDiNews : Bologna, 90 lavoratori licenziati via Whatsapp il 31 dicembre: `Auguri di buon anno` #bologna #lavoratori… - neXtquotidiano : Alla faccia degli auguri... I 90 lavoratori licenziati su #Whatsapp il 31 dicembre con gli auguri di “Buon anno” - dolores20943592 : RT @MenteLi10342272: Posso dare un consiglio non richiesto a quei lavoratori licenziati? Togliete, anzi bruciate, quelle bandiere e cacciat… -