Hockey ghiaccio | Alps League 2022 | Asiago passa facilmente a Lienz | mentre saltano altre partite

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Un solo match in programma nella serata di2021-. Sulera impegnatache si è sbarazzata senza problemi dicon un secco 5-0. Con questo risultato, la compagine allenata da coach Tom Barrosso si riprende il secondo posto a quota 56 punti contro i 68 della capolista Jesenice. Rimane al terzo posto, invece, Renon che ha visto cancellato il proprio match di questa sera in casa di Vienna. Ma, purtroppo, questa non è l’unica partita saltata nelle ultime ore in, dato che sono state cancellatetrein programma sabato 8 gennaio, tutte a causa di precauzioni mediche. Domani, quindi, non si giocheranno le sfide tra l’ EK ...