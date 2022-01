“Ho visto cosa hai fatto”. GF Vip, Soleil smaschera Gianmaria e spiffera tutto davanti alle telecamere (Di venerdì 7 gennaio 2022) Furiosa lite al ‘GF Vip’ tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. A poche ore dalla puntata in diretta di venerdì 7 gennaio si è registrato uno scontro molto forte tra i due concorrenti. Situazione tesissima, che rischia di causare nuove grane per il conduttore Alfonso Signorini. In particolare, l’ex di ‘Uomini e Donne’ ha fatto una confidenza sul suo ex fidanzato e quando la vippona si è innervosita, lui ha iniziato a comportarsi in un modo che l’ha fatta andare ancora di più fuori di testa. Una vicenda surreale. Prima di dirvi nel dettaglio cosa è successo tra Soleil Sorge e Gianmaria, in queste ore è intervenuta anche Rosalinda Cannavò, la quale si è scagliata contro Katia Ricciarelli: “cosa penso della situazione? Per me è assolutamente raccapricciante. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Furiosa lite al ‘GF Vip’ traSorge eAntinolfi. A poche ore dalla puntata in diretta di venerdì 7 gennaio si è registrato uno scontro molto forte tra i due concorrenti. Situazione tesissima, che rischia di causare nuove grane per il conduttore Alfonso Signorini. In particolare, l’ex di ‘Uomini e Donne’ hauna confidenza sul suo ex fidanzato e quando la vippona si è innervosita, lui ha iniziato a comportarsi in un modo che l’ha fatta andare ancora di più fuori di testa. Una vicenda surreale. Prima di dirvi nel dettaglioè successo traSorge e, in queste ore è intervenuta anche Rosalinda Cannavò, la quale si è scagliata contro Katia Ricciarelli: “penso della situazione? Per me è assolutamente raccapricciante. ...

