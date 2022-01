“Ho vinto 136 milioni” | crede di aver fatto 6 al Superenalotto | poi l’amara scoperta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : vinto 136

Pensava di avermilioni e 300mila euro e invece no: il sogno di Francesco Ventresca , 83 anni e ambulante di frutta al mercato di Sulmona, è durato solo una notte. L'uomo aveva controllato minuziosamente i ...... il premio damilioni e 300mila euro era suo. Ripresosi dallo choc iniziale l'83enne si è ... i numeri vincenti erano altri: "Mi hanno detto che non avevoniente. Ho chiesto a mio genero di ...Lotteria Italia, su Twitter l'ironia di chi non ha vinto I numeri riportati sul quotidiano, indicati come vincenti, non sono quelli estratti. Un jackpot da 130 milioni di euro. Il giorno dopo però l'a ...L’anziano si è quindi impallidito, raccontando lo strano episodio in piazza, minacciando di adire le vie legali nei confronti della rivista. Protagonista della vicenda quasi comica è un 83 enne di Sul ...