Highlights e gol Bayern Monaco-Moenchengladbach 1-2 | Bundesliga 2021 2022 VIDEO

I VIDEO Highlights di Bayern Monaco-Moenchengladbach, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Bundesliga 2021/2022. Il Gladbach si conferma bestia nera per i bavaresi, che dopo il pareggio dell'andata e il netto 5-0 incassato in Coppa di Germania, si fanno nuovamente sorprendere e perdono 1-2. Il meraviglioso gol di Robert Lewandowski al 18? non basta per portare a casa punti. La formazione ospite ribalta la situazione con i gol di Florian Neuhaus (27?) e Stefan Lainer (31?), portando così a casa una vittoria importantissima in chiave salvezza. Di seguito le immagini salienti della partita. IL RESOCONTO DELLA PARTITA SportFace.

