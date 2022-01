Hashish e munizioni nascosti in un casolare | due arresti della Polizia di Stato

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il personale del Commissariato di Grottaglie ha tratto in arresto due persone di 58 e 28 anni presunti responsabili del reato di spaccio. Il 58enne èarreanche per detenzione illegale diper arma comune da sparo. Nel corso dei servizi digiudiziaria finalizzati al contrasto del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato si sono accortipresenza di una vettura che si aggirava per le campagne in contrada “Nuni” a ridossostrada vecchia Carosino – Grottaglie. Il conducente – poi identificato nel 58enne – scendendo dalla macchina, ha sollevato una pietra e vi ha prelevato un involucro in plastica trasparente contenente una polvere bianca, poi risultata positiva al testcocaina del peso ...