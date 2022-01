(Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA - Il, in un contesto diancora estremamente difficile, nelha realizzato inquasi 90.000 immatricolazioni e unadidel 6,1%, in crescita di 0,7 ...

Advertising

vivereitalia : Gruppo Toyota, nel 2021 quota mercato Italia 6,1% - Italpress : Gruppo Toyota, nel 2021 quota mercato Italia 6,1% -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Toyota

ROMA - Il, in un contesto di mercato ancora estremamente difficile, nel 2021 ha realizzato in Italia quasi 90.000 immatricolazioni e una quota di mercato del 6,1%, in crescita di 0,7 punti ...... che erano le stesse in gara negli ultimi tempi (Gazoo Racing, Ford con M - Sport e Hyundai ... e se è vero che c'è gente con la testa girata verso un passato fatto diB, motori eccessivi ...Nel 2021 la casa giapponese ha spezzato il dominio incontrastato di General Motors, leader del mercato statunitense da 90 anni ...ROMA (ITALPRESS) - Il Gruppo Toyota, in un contesto di mercato ancora estremamente difficile, nel 2021 ha realizzato in Italia quasi 90.000 immatricolazion ...