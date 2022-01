Grillo “L' obbligo vaccinale evoca immagini orwelliane”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Essere soggetti a controlli del governo centrale, e ancor più a trattamenti sanitari obbligatori,che pesano molto psicologicamente”. Lo scrive sul suo blog Beppeche aggiunge: “Viceversa, lasciare decidere alle organizzazioni e/o alle comunità quali misure adottare appare nel pieno spirito di un ordinamento liberale e democratico. Senza contare che la quasi totalità di queste organizzazioni e comunità finirebbe probabilmente per adottare misure ben più restrittive di quelle che potrebbero essere ragionevolmente adottate da un governo centrale”.Il bilancio delle strategie adottate da gran parte dei paesi occidentali è “deludente. In primo luogo, perchè quasi nessuno di essi ha adottato una strategia di contagi zero o tendenti allo zero, sopportando costi sociale ed ...

Anche il fondatore del M5s, Beppe, attacca la gestione dell'vaccinale facendo un bilancio sui due anni di pandemia in un post sul proprio blog da titolo 'Onere o?' . 'Le ...Lo sostiene il fondatore del M5s, Beppe, che fa un bilancio sui due anni di pandemia in un post sul proprio blog da titolo 'Onere o?'. "In primo luogo", aggiunge, la delusione deriva ...Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, in un lungo post sul suo blog sconfessa Mario Draghi per l'imposizione dell'obbligo vaccinale per gli over ...“Il bilancio delle strategie adottate da gran parte dei Paesi occidentali è deludente”. Beppe Grillo torna a parlare di attualità sul suo blog personale e lo fa per criticare le misure messe in campo ...