Green pass e super green pass, cosa cambia da lunedì? (Di venerdì 7 gennaio 2022) ... il primo (decreto Festività) il 23 dicembre ; il secondo il 5 gennaio (ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale). A partire da lunedì 10 gennaio , scatteranno dunque alcuni divieti di ... Leggi su corriere (Di venerdì 7 gennaio 2022) ... il primo (decreto Festività) il 23 dicembre ; il secondo il 5 gennaio (ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale). A partire da10 gennaio , scatteranno dunque alcuni divieti di ...

Advertising

VittorioSgarbi : «Super Green Pass»: scelta illiberale. Discriminazioni da Stato totalitario. Fanno pena. Non si capisce quale perve… - borghi_claudio : Sono al ventesimo amico/parente che mi ha detto (ma perchè?) di essere positivo in questi giorni. Al momento il con… - borghi_claudio : Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, sen… - LightGrigori : RT @VeneziaFC_F: ?? | IL PROSSIMO INCONTRO Si ritorna finalmente in campo! ?? ?? 9/1/22 ?? 14.30 ?? Stadio Nereo Rocco, Marcon ?? https://t.c… - Marinettoski : Se togliessero il green pass e mettessero l’obbligo sarei disposto anche a pagare 1000€ di sanzione una tantum. Il… -