Green Pass da guarigione Covid in automatico, come funziona e come ottenere il certificato dopo il tampone negativo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuovo anno, nuove regole. Infatti, nel corso delle ultime settimane la normativa per l'ottenimento del Green Pass ha subito alcune modifiche. In particolare, a partire da ieri, 6 gennaio, per chi è guarito dal Covid è sufficiente un tampone- antigenico o molecolare- con esito negativo. Il provvedimento ha preso piede in relazione al cospicuo numero di nuovi casi registrati nelle ultime settimane e ha l'obiettivo di rendere le procedure per il rilascio della certificazione più snelle, semplici e veloci. Leggi anche: Dove serve il Green Pass base dal 20 gennaio 2022, dai parrucchieri ai centri estetici: l'elenco completo Green Pass da guarigione Covid in automatico dal 6 gennaio Fino a ...

