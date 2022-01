Green Pass: cosa cambia per parrucchieri ed estetiste (Di venerdì 7 gennaio 2022) La diffusione nel Paese della variante Omicron sta rendendo necessaria l’applicazione di nuove misure di sicurezza anche per le attività che fino ad ora non richiedevano il possesso di Green Pass. Sotto l’attenzione del legislatore, questa volta, anche i cosiddetti servizi per la persona: dal prossimo 20 gennaio anche per recarsi dal parrucchiere e dall’estetista sarà necessaria la certificazione verde di base, ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Le nuove regole dal parrucchiere e dall’estetista Complice la memoria, ancora recente, dei lunghi mesi di chiusura legati all’emergenza sanitaria delle prime ondate della pandemia di Covid-19, e nel tentativo di assicurare il regolare svolgimento delle attività nella massima sicurezza per i clienti e per i lavoratori, parrucchieri e centri estetici saranno tenuti a ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 gennaio 2022) La diffusione nel Paese della variante Omicron sta rendendo necessaria l’applicazione di nuove misure di sicurezza anche per le attività che fino ad ora non richiedevano il possesso di. Sotto l’attenzione del legislatore, questa volta, anche i cosiddetti servizi per la persona: dal prossimo 20 gennaio anche per recarsi dal parrucchiere e dall’estetista sarà necessaria la certificazione verde di base, ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Le nuove regole dal parrucchiere e dall’estetista Complice la memoria, ancora recente, dei lunghi mesi di chiusura legati all’emergenza sanitaria delle prime ondate della pandemia di Covid-19, e nel tentativo di assicurare il regolare svolgimento delle attività nella massima sicurezza per i clienti e per i lavoratori,e centri estetici saranno tenuti a ...

