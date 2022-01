Grave lutto per l’attrice della tv: morta la mamma. “Se n’è andata e ha portato il mio cuore con lei” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Grave lutto per la celebre attrice de Il Segreto. Con un messaggio, l’attrice ha voluto condividere con i fan l’ultimo addio all’amata mamma. la triste notizia è stata resa pubblica sul profilo Instagram dove a corredo delle parole di amore, il volto de Il Segreto ha mostrato una serie di scatti fotografici che ritraggono la madre in tempi diversi. “Mia madre se n’è andata e ha portato il mio cuore con lei”, questo il contenuto del messaggio reso pubblico da Silvia Marsò in seguito al triste lutto che l’attrice purtroppo si trova ad affrontare. Non potevano che fare seguito numerosi messaggi di vicinanza da parte di follower e colleghi. Nonostante Silvia sia entrata nel cast de Il Segreto a partire dalla dodicesima stagione ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)per la celebre attrice de Il Segreto. Con un messaggio,ha voluto condividere con i fan l’ultimo addio all’amata. la triste notizia è stata resa pubblica sul profilo Instagram dove a corredo delle parole di amore, il volto de Il Segreto ha mostrato una serie di scatti fotografici che ritraggono la madre in tempi diversi. “Mia madre se n’èe hail miocon lei”, questo il contenuto del messaggio reso pubblico da Silvia Marsò in seguito al tristechepurtroppo si trova ad affrontare. Non potevano che fare seguito numerosi messaggi di vicinanza da parte di follower e colleghi. Nonostante Silvia sia entrata nel cast de Il Segreto a partire dalla dodicesima stagione ...

