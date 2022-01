Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi prendono in giro Soleil Sorge (VIDEO) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si preparano nuovi scontri al Grande Fratello Vip? L’ultimo VIDEO di Miriana contro Soleil fa discutere. Leggi su comingsoon (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si preparano nuovi scontri alVip? L’ultimodicontrofa discutere.

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - Annevicix : @chaosyota Togliamo già il segui alla pagina del grande fratello , per iniziare . #gfvip - liiliiziinha_vk : RT @Novella_2000: Dayane Mello stasera torna al #GFVip (ma non come concorrente) - nelmiomood : @MontegrandeS @GrandeFratello vuole un pubblico e poi non ascolta il suo volere!Assurdo che brutta pagina di tv.Que… -