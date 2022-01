Grande Fratello Vip; Katia Ricciarelli offende Lulù Selassié: «Se fossi come te mi sparerei» (Di venerdì 7 gennaio 2022) La lite fra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié ha creato all’interno della casa del GF Vip 6 una spaccatura ben definita: proprio ieri, comunque, la soprano ha continuato a offendere la sua coinquilina parlando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Cosa ha detto? Leggi anche: Grande Fratello Vip; Valeria Marini svela gli accordi per tutelare... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 gennaio 2022) La lite fraha creato all’interno della casa del GF6 una spaccatura ben definita: proprio ieri, comunque, la soprano ha continuato are la sua coinquilina parlando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Cosa ha detto? Leggi anche:; Valeria Marini svela gli accordi per tutelare...

Advertising

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - michaeldesigner : RT @rainbow20202020: Articolo perfetto su Vanity Fair che invito a leggere. #gfvip #fuorikatia - n3m0scrapbook : @tuider_Unicorn8 È peggio del grande fratello. Tra loro e la vita in diretta è un morire - Marco59805683 : RT @madforfree: Per iniziare il Grande Fratello del Vaccino incasserà, per non saper né leggere né scrivere, 500 milioni di euro. https:/… -