Grande Fratello Vip; Jessica Selassié dopo le frasi razziste di Katia Ricciarelli | «Io me ne vado»

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - pincobg : RT @carolinaboomer: Grande Fratello Vip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa - RoRobbins2 : RT @automaticamenci: “Avremo anche una sorpresa per Soleil, la sua migliore amica Dayane Mello tornerà a darle forza' 'lei é stata protagon… - auroratremenda : Alfonso Signorini: KATIA SEI DEFINITIVAMENTE SQUALIFICATA DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO, DEVI LASCIARE SUBITO LA C… -

Manca poco alla nuova puntata delVip , che andrà in onda stasera su Canale 5 . Nell'attesa nella Casa di Cinecittà, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si sono resi protagonisti di una nuova e accesa lite in cui sono ...protagonista della sesta edizione delVip, Soleil Sorge continua a far discutere. Se da una parte la bionda influencer può vantare un fandom da urlo, pronto a sostenerla sempre, dall'altra c'è chi proprio non riesce a ...Grande Fratello Vip, sponsor scontenti: le parole di Santero a una fan furiosa Il Grande Fratello Vip è finito in una vera e propria bufera dopo le ...Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande Fratello Vip entro fine gennaio. Tuttavia, non sembra preoccupato che la sua relazione con Lulù Selassiè possa risentirne perché vuole andare a vivere con le ...