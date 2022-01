Grande Fratello Vip; Jessica e Lulù Selassié vogliono la squalifica di Katia Ricciarelli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Jessica e Lulù Selassié hanno preso davvero male le frasi razziste di Katia Ricciarelli; la gieffina, infatti, trovandosi a discutere con la più piccola delle Principesse etiopi ha suggerito che fosse opportuno che tornasse al suo Paese. Le due concorrenti del GF Vip 6 da giorni si dicono giustamente indignate e chiedono per la loro... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 gennaio 2022)hanno preso davvero male le frasi razziste di; la gieffina, infatti, trovandosi a discutere con la più piccola delle Principesse etiopi ha suggerito che fosse opportuno che tornasse al suo Paese. Le due concorrenti del GF6 da giorni si dicono giustamente indignate e chiedono per la loro...

