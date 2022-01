Grande Fratello Vip, il dramma di Katia Ricciarelli: “Mi ammazzano”. [VIDEO] (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una nuova puntata del Grande Fratello Vip sta per andare in onda. Il reality, infatti, tornerà su Canale5 venerdì 7 gennaio. Nella casa serpeggia una certa preoccupazione per il destino che attenderà Katia Ricciarelli. La cantante ha spiegato che spera di essere immune, intanto alcuni concorrenti stanno cercando di proteggerla, votandola come loro preferito. #VIDEO A FINE ARTICOLO Katia Ricciarelli teme di andare in nomination Katia Ricciarelli, reduce da un acceso scontro con Lulù Hailé Selassié, ha dichiarato più volte di sperare nell'immunità, anche perché ritiene che i concorrenti del Grande Fratello Vip che sono più adulti, corrano maggiormente il rischio di essere eliminati. Insomma, sembra ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una nuova puntata delVip sta per andare in onda. Il reality, infatti, tornerà su Canale5 venerdì 7 gennaio. Nella casa serpeggia una certa preoccupazione per il destino che attenderà. La cantante ha spiegato che spera di essere immune, intanto alcuni concorrenti stanno cercando di proteggerla, votandola come loro preferito. #A FINE ARTICOLOteme di andare in nomination, reduce da un acceso scontro con Lulù Hailé Selassié, ha dichiarato più volte di sperare nell'immunità, anche perché ritiene che i concorrenti delVip che sono più adulti, corrano maggiormente il rischio di essere eliminati. Insomma, sembra ...

