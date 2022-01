Grande Fratello Vip; dall’esterno della casa urla contro Katia Ricciarelli: «Fuori!» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da diversi giorni i fan del GF Vip 6 si sono schierati contro Katia Ricciarelli; la soprano ha litigato con diversi concorrenti e ha detto delle parole poco carine nei confronti di Miriana Trevisan e Giacomo Urtis. Ad aggravare la sua posizione, poi, ci sono anche le frasi razziste pronunciate ai danni di Lulù Selassié.... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da diversi giorni i fan del GF6 si sono schierati; la soprano ha litigato con diversi concorrenti e ha detto delle parole poco carine nei confronti di Miriana Trevisan e Giacomo Urtis. Ad aggravare la sua posizione, poi, ci sono anche le frasi razziste pronunciate ai danni di Lulù Selassié....

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Katia contro Lulù: 'volano' grosse offese Non c'è aria di pace all'interno della Casa del Grande Fratello Vip . Continua lo scontro tra Lulù Salassié e Katia Ricciarelli . In queste ore, come si legge su Biccy , il soprano ha raccontato alle sue amiche - Soleil Sorge e Manila Nazzaro - si ...

Caso Novak Djokovic, il fratello Djordje: 'Il più grande scandalo diplomatico' Le ultime dichiarazioni della famiglia Djokovic Anche il Djordje Djokovic, fratello del tennista vincitore di 20 titoli del Grande Slam, si è espresso in maniera ancora più dura sulla vicenda, ...

"Grande Fratello Vip", la Casa è ufficialmente divisa e la tensione è alle stelle

GF Vip, provvedimenti in arrivo ma non per Katia Ricciarelli: l’indiscrezione La situazione sia dentro che fuori la casa del "Grande Fratello Vip" sta diventando insostenibile. Nuove indiscrezioni trapelano circa le conseguenze eventuali alle parole di Katia Ricciarelli ...

